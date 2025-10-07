Ecco che fine ha fatto Thiago Motta, l'ex Juventus pronto a tornare, il post della moglie

Il tecnico italo-brasiliano ha passato una vacanza tutto relax immerso nella natura assieme alla sua sposa ma potrebbe tornare in pista a breve in ser

“Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro”. Risalgono a questo comunicato dello scorso marzo le ultime dichiarazioni ufficiali di Thiago Motta, dopo l’esonero da parte della Juventus. Da allora silenzio assordante da parte dell’italo-brasiliano, ma che fine ha fatto?

Il post della moglie Angela Lee

A dare qualche indizio è la moglie Angela Lee che sul suo profilo Instagram ha postato alcune foto in compagnia del marito nei giorni di vacanza. Immersi nella natura, tra piscine e verde, la coppia si è rilassata alcuni giorni: “Meravigliosi giorni di riposo Erano pochi ma ne abbiamo goduto al 100%”.

Le differenze tra Tudor e Motta

E’ sicuro però che Thiago Motta stia seguendo con attenzione le partite di A e in particolare la sua Juventus. C’è tra i tifosi già chi lo rimipiange (“Sicuramente con Bremer e senza quei due brocchi a centrocampo avremmo avuto tante soddisfazioni in più, ad maiora mister“) mentre Tudor non riesce a far decollare la squadra. Le differenze in termini di risultati tra i due sono minime per ora: 12 punti in sei partite per la Juve targata Tudor, gli stessi di un anno fa e con lo stesso score in campionati: tre vittorie e tre pareggi. Pure i gol fatti sono uguali, nove.

In Champions la bilancia pende dalla parte di Motta che vinse con Psv e Lipsia, mentre il croato ha racimolato per ora solo due pareggi: 4-4 col Borussia e 2-2 col Villarreal.

Il giudizio di Sacchi

Intervistato da La Repubblica anche Arrigo Sacchi ha parlato dell’ex e dell’attuale allenatore della Juve: “Il lavoro di Tudor? La manovra a volte è troppo lenta e in difesa mi sembra manchi attenzione. A me piaceva Thiago Motta, gli avrei dato più tempo. La Juve non aveva mai giocato come chiedeva lui, per questo non ha funzionato”.

Il futuro di Thiago Motta

Potrebbero però essere presto finite del tutto le vacanze per Thiago Motta. L’ex Bologna è nel mirino di Fiorentina e Torino. I viola hanno ufficialmente confermato Pioli ma con 3 punti dopo 6 partite si attendono una svolta: non dovesse arrivare a breve l’esonero sarebbe inevitabile. Anche Baroni rischia: l’ambiente granata ribolle, la classifica piange e il feeling con il popolo torinista non è scattato.