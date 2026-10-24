Floyd Mayweather racconta di aver perso 550 milioni di dollari tra presunti raggiri e compensi contestati. A 49 anni, mentre prepara nuovi incontri, “Money” torna a parlare di fiducia tradita e affari milionari

Cinquanta vittorie, zero sconfitte e guadagni da capogiro: il patrimonio sportivo di Floyd Mayweather sembra inattaccabile. Eppure, a 49 anni, l’ex campione racconta di essere stato tradito da persone di cui si fidava, accusandole di avergli sottratto 550 milioni di dollari. Le sue parole riaccendono i riflettori su una battaglia finanziaria complessa, tra cause legali, accuse respinte e un possibile ritorno sul ring.

Mayweather e i 550 milioni di dollari rubati

“Fingeva di essermi amico” al podcast di Patrick Bet-David, PBD Podcast, Floyd Mayweather ha raccontato di aver perso, secondo la sua versione, ben 550 milioni di dollari. Due le vicende che ha descritto: 200 milioni che attribuisce a una persona che considerava amica e altri 350 milioni legati alla controversia con Showtime e il suo ex collaboratore, Al Haymon.

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Le dichiarazioni non equivalgono a responsabilità accertate. Il caso dell’ex socio ha però un precedente giudiziario concreto. A maggio Mayweather aveva intentato a New York una causa civile da 175 milioni di dollari contro Jona Rechnitz, ex consulente per gli investimenti, Ayal Frist e altri soggetti. La denuncia contestava presunte operazioni finanziarie non autorizzate, tra cui trasferimenti legati a immobili, prestiti, gioielli e alla vendita di un jet privato.

A settembre, però, il pugile ha ritirato la causa. Come riportato da ESPN, il suo legale ha precisato che il caso fosse finito in archiviazione: Mayweather può quindi ripresentare le accuse, ma non è chiaro se lo farà. Rechnitz ha negato tutto, sostenendo di avere documenti in grado di contraddirle.

Resta separata la causa da 340 milioni di dollari intentata contro Showtime Networks, nella quale Mayweather denuncia presunte irregolarità nella gestione dei suoi compensi.

Floyd Mayweather torna sul ring a 49 anni: Garcia, Tyson e Pacquiao

Mentre le controversie proseguono, “Money” non sembra intenzionato a chiudere definitivamente con la boxe. Il suo record professionistico è ancora di 50 vittorie e nessuna sconfitta, dopo il successo su Conor McGregor nel 2017. Da allora ha disputato diversi match di esibizione.

Il prossimo capitolo potrebbe coinvolgere Ryan Garcia: il pugile ha dichiarato il 21 ottobre di aver raggiunto un accordo per affrontare Mayweather in un incontro professionistico, con un titolo mondiale in palio. L’intesa, tuttavia, non risulta ancora confermata ufficialmente da Mayweather.

L’ex campione ha inoltre parlato di un’esibizione con Mike Tyson e di una possibile rivincita con Manny Pacquiao nel 2027, undici anni dopo che garantirebbero a Floyd 110 milioni di dollari.

Da “Money” alla fiducia tradita: la battaglia fuori dal ring

Il caso colpisce soprattutto per il contrasto tra l’immagine pubblica di Mayweather, simbolo di ricchezza e controllo, e il racconto di un uomo che sostiene di essere stato danneggiato proprio da chi avrebbe dovuto proteggere i suoi interessi.

“Trust, but verify”, fidati ma verifica: è la lezione che il pugile dice di aver imparato. Una frase che riassume il lato meno spettacolare della sua carriera, lontano dai riflettori e dai guadagni record. Mentre il ritorno sul ring resta da definire, la battaglia per ricostruire che cosa sia accaduto ai suoi soldi continua a correre su un altro terreno, quello legale.