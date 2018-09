Fininvest annuncia: comprato il Monza

"Fininvest S.p.A. ha finalizzato in data odierna l’acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912. L’Assemblea dei Soci ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da Nicola Colombo (Presidente), Paolo Berlusconi, Adriano Galliani, Roberto Mazzo e Danilo Pellegrino. Successivamente, il Consiglio ha nominato Adriano Galliani Amministratore Delegato della Società".

Attraverso questa nota l'azienda creata da Silvio Berlusconi ha confermato l'acquisto della società brianzola, attualmente in serie C. Dopo tre partite (Girone B) gli uomini di Zaffaroni sono in prima posizione a punteggio pieno.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 11:55