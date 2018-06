Finisce 1-1 tra Danimarca e Australia

Termina in parità la partita del pomeriggio tra Danimarca e Australia, valida per il girone C dei Mondiali. Ad Eriksen risponde Jedinak, finisce 1-1: la selezione di Hareide sale momentaneamente in testa a 4 punti, quella di van Marwijk sale a uno.

Girone C: Danimarca 4, Francia 3, Australia 1, Perù 0.

Primo tempo divertente: avvio di marca danese e splendido vantaggio di Eriksen al 7'. Jorgensen servito in area sfodera un assist illuminante per Eriksen che con un gran tiro al volo trova l'1-0. Gli australiani rischiano di subire il raddoppio al 25' (Jorgensen incorna fuori da pochi passi), poi salgono di livello e dopo una grande occasione sprecata da Kruse pareggiano al 37' grazie a un calcio di rigore assegnato con il Var per fallo di mano di Poulsen in area. Dal dischetto Jedinak è glaciale e spiazza Schmeichel.

Ripresa giocata sempre ad alto ritmo, con occasioni da una parte e dall'altra. l'Australia sfiora il 2-1 in più occasioni con Leckie e Rogic, Sisto spedisce di poco a lato al 72'. Finale movimentato: Arzani all'88' ha una grande occasione ma viene neutralizzato da Schmeichel, due minuti dopo è Eriksen che con un tiro dalla distanza spedisce fuori di poco.

