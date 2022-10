Finisce in anticipo il 2022 su strada di Mathieu van der Poel

03-10-2022 17:49

Termina anzitempo la stagione 2022 su strada di Mathieu van der Poel. L’olandese dell’Alpecin-Deceuninck infatti non sarà al via né della Tre Valli Varesine di domani né del Lombardia in programma sabato, appuntamenti per i quali aveva originariamente confermato la sua presenza.

A dare la notizia del doppio forfait è stato il sito Wielerflits, testata che poi ha annunciato come il prossimo impegno agonistico del vincitore del Giro delle Fiandre sarà comunque in Italia dato che il figlio di Adrie ha deciso di prender parte alla prima edizione del Mondiale Gravel che si terrà questo fine settimana in Veneto.

L’evento potrebbe permettere a van der Poel di andare a caccia della quinta maglia iridata della carriera (la prima nella specialità) dopo le quattro già conquistate nel ciclocross ma non solo: un successo consentirebbe al classe 1995 di riabilitare parzialmente la propria immagine dopo lo scandalo che l’ha visto protagonista nelle scorse settimane con l’arresto operato nei suoi confronti dalla polizia australiana alla vigilia dei Mondiali di Wollongong.