Finlandia per la prima volta agli Europei

La Finlandia si qualifica per la prima volta nella sua storia agli Europei di calcio. La selezione finlandese ha piegato per 3-0 a Helsinki il Liechtenstein, ottenendo per la prima volta il pass per la rassegna continentale e scatenando la festa per le strade della Capitale.

A segno Touminen e Pukki con una doppietta: la Finlandia si qualifica al secondo posto del girone J, dietro all'Italia, prima e a punteggio pieno. La Grecia si deve accontentare del terzo posto, è fuori.

SPORTAL.IT | 15-11-2019 21:22