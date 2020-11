Fiorentina, infortuni per Ribery e Bonaventura

Brutte notizie per Cesare Prandelli alla prima in panchina dal ritorno alla Fiorentina: Franck Ribery lascia il campo anzitempo per infortunio durante il match col Benevento.

Il fuoriclasse francese, a causa di un problema muscolare alla coscia destra, alza bandiera bianca a ridosso dell’intervallo chiedendo la sostituzione: dentro, al posto dell’ex Bayern, Riccardo Saponara.

Una tegola per Prandelli e i viola, che ora incrociano le dita per augurarsi che il guaio fisico occorso al transalpino non sia di grave entità.

Gli esami diranno con certezza che tipo di infortunio si è procurato Ribery, altra ‘gatta da pelare’ per il sostituto di Iachini dopo il ko nel riscaldamento di Bonaventura.

OMNISPORT | 22-11-2020 13:45