Fioravanti, l’Italia ha un nuovo numero 1: Leo come Sinner, Antonelli e Bezzecchi. Ora sogna Los Angeles 2028

Il campione di surf diventa il numero 1 del ranking mondiale grazie al secondo posto conquistato in Brasile e diventa il primo italiano di sempre a riuscirci. Nel 2015 lo stop dopo un terribile infortunio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La lista dei numero 1 dell’Italia si allunga ancora e ora vede anche la presenza di Leonardo Fioravanti che porta per la prima volta il tricolore al primo posto del ranking mondiale del surf. Un risultato storico per l’atleta romano che si va ad aggiungere a una compagnia nutrita e di grandissimo livello come Sinner, Antonelli e Bezzecchi.

Fioravanti: la prima volta di un italiano

Un’altra giornata storica per lo sport italiano, seppur in una disciplina che forse in pochi conoscono davvero. A portarla all’attenzione del grande pubblico ci pensa però Leonardo Fioravanti che solo qualche settimana fa ha conquistato la sua prima vittoria nel World Surf League. Ma ora riesce a tagliare un altro traguardo importante, il secondo posto nella gara in Brasile al Rio Pro, gli permette infatti di conquistare il primo posto nel ranking mondiale. Non era mai successo prima che un italiano riuscisse a conquistare la prima posizione e ora l’azzurro può davvero sperare di andare fino in fondo.

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L’azzurro ha concluso al secondo posto la tappa in Brasile che si è disputato in condizioni molto complesse dal punto di vista meteo e alla fine ha dovuto arrendersi solo al campione in carica Yago Dora. E a fine gara Leo ha fatto fatica a contenere l’emozione: “Questo è il momento che ho sognato per tutta la mia vita. Ho lottato in finale contro uno dei migliori al mondo e sono molto orgoglioso della mia performance nelle ultime due tappe”.

Leonardo Fioravanti, il surfista che sogna Los Angeles

La passione per le onde e per il surf di Leonardo Fioravanti comincia da piccolissimo. Il ragazzo di Cerveteri si è appassionato a questa disciplina ha soli 4 anni grazie a suo fratello Matteo. Ma ha dimostrato subito di avere la stoffa del campionato vincendo titoli a livello internazionale già a livello giovanile. Nel 2015 ha dovuto affrontare la sua sfida più grande quando nel corso di una gara alle Hawaii ha riportato un gravissimo infortunio con la rottura di due vertebre. In quella occasione ha rischiato anche di perdere l’uso delle gambe, è stato lontano dall’acqua per oltre sette mesi per poi tornare ad altissimi livelli. Il classe 1997 già vanta esperienze importanti come le due partecipazioni ai Giochi Olimpici (Tokyo e Parigi) e ora sogna in grande in vista di Los Angeles 2028.

Il momento d’oro dello sport italiano

L’Italia può festeggiare un altro numero 1 nel mondo dello sport. Negli ultimi anni le soddisfazioni per lo sport azzurro non sono mancate in tantissime discipline (a eccezione per il calcio, ovviamente). E ora il tricolore sembra svettare più in alto che mai. Leonardo Fioravanti è l’ultimo, in ordine di tempo, ad aggiungersi alla lista dei numero 1 italiani che vede la presenza (già da tempo) di Jannik Sinner e quelle più recenti di Kimi Antonelli e di Marco Bezzecchi.