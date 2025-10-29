La campionessa di sci si è prestata a una chiamata all'insegna dell'intrattenimento e delle imitazioni con alcune notiize date sulle condizioni delle altre azzurre, Brignone compresa

Accade che nella medesima puntata de La Pennicanza, a Fiorello e al suo compare Fabrizio Biggio riesca di combinare una chiamata alla famiglia Sinner e indurre a innocenti ammissioni, con qualche sconfinamento, la campionessa più attesa delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina, Sofia Goggia.

Reduce da una scivolata inopportuna al suo debutto in Coppa del Mondo, la nostra più estrosa, dinamica e estroversa sciatrice ha palesato quanto sia abnorme la sua capacità di comunicare, addirittura intrattenere. Con un accenno alle sue qualità di imitatrice.

Sinner a La Pennicanza da Fiorello

Tra un personaggio fittizio, una chiamata a una sportiva capace di imitazioni notevolissime come appunto la campionessa bergamasca, il nostro in compagnia di Biggio sappia intrattenersi con Mark, fratello maggiore di Jannik Sinner impegnato a Parigi nella rincorsa a Carlos Alcaraz.

“Alcaraz ieri ha perso? Siamo affranti… noi siamo una famiglia molto sportiva. Siamo talmente tristi che abbiamo cambiato tutte le cover dei telefonini: adesso abbiamo la faccia di Lucio Corsi”.

L’ironia sportiva continua con il calcio, per una dei temi caldi degli ultimi giorni, dopo l’esonero di Igor Tudor da allenatore bianconero: “Nel 2025 in 100.000 si sono trasferiti in Piemonte. Sono tutti allenatori della Juve!”, il tocco.

Sofia Goggia vera

La chiamata successiva dell’intrattenitore, autore, attore è a una della sciatrici di punta della squadra femminile di sci alpino, la più volte medagliata Sofia Goggia: “Come mi sto preparando? Con il mocio, pulendo il pavimento!”, risponde ironica l’autentica e la sola.

“Andiamo in America il 10 novembre e poi tutta una tirata fino a fine marzo”. Un pensiero alle colleghe: “Dispiace per la Bassino che si è fatta male, la Brignone invece pare che metta gli sci a fine novembre, facciamole un in bocca al lupo!”.

Brignone e gli sci, obiettivo Milano Cortina

Goggia partecipa alla stesura della scaletta con una sua propria appendice attoriale, notevole passando dalle celebri imitazioni di Francesca Fagnani fino a quella, meno nota, del presidente della Campania Vincenzo De Luca. E spendenso qualche parola in più sugli imminenti Giochi dopo il debutto in Coppa del Mondo.

A Soelden, la campionessa è scivolata perdendo un’occasione al debutto che si sperava diversa dopo la notizia dello stop di Marta Bassino.

Parentesi, uno show tutto suo oltre alle consuete interviste sarebbe da riconsiderare. Dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, archiviata anche questa stagione appena incominciata. Sia chiaro.