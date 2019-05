Fiorentina, 6 nomi per il post Freitas

Mentre non è ancora chiaro il futuro di Pantaleo Corvino, è invece certo l'addio di Carlos Freitas da direttore sportivo della Fiorentina. I gigliati hanno vagliato una serie di nomi per la sostituzione del dirigente portoghese: si va dagli affermati Pier Paolo Marino (che arriverebbe solo in caso d'addio di Corvino) e Walter Sabatini, ex Samp, agli emergenti Daniele Faggiano (Parma) e Pietro Accardi (Empoli).

Tra gli altri nomi possibili Oreste Cinquini e Roberto Ripa, supervisore dell'area tecnica dell'Udinese.

SPORTAL.IT | 03-05-2019 13:20