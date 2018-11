Fiorentina a Bologna: è già record

Mai così tanti tifosi della Fiorentina in trasferta quest'anno.

Per il derby dell'Appennino, infatti, sono attesi a Bologna ben 1700 sostenitori viola. Un record stagionale per una sfida sempre sentitissima, ma che può costituire un crocevia stagionale per Stefano Pioli e i suoi uomini. La squadra gigliata si trova infatti attualmente al nono posto in classifica a 17 punti. La sesta posizione attualmente occupata dalla Roma e dal Sassuolo è però lontana solo 2 punti. Anche le due dirette avversarie dei viola sono attese da altrettante trasferte (i giallorossi sul campo dell'Udinese, i neroverdi su quello del Parma), con gli equilibri che quindi potrebbero essere diversi dopo la sfida del Dall'Ara.

Pioli lo sa bene e sta studiando le pedine da mandare in campo nel capoluogo emiliano, con Chiesa-Simeone in attacco e grande attesa anche per i gioielli di centrocampo: Veretout e quel Benassi che con cinque reti all'attivo è attualmente il capocannoniere della squadra.

Ma decisivo potrebbe essere l'apporto dei tifosi: questa Fiorentina ci crede.

SPORTAL.IT | 24-11-2018 12:40