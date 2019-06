Fiorentina a caccia di un bomber: ecco i candidati

La Fiorentina sta provando a scandagliare il mercato per scoprire chi sarà il nuovo centravanti da regalare a Vincenzo Montella. E in mezzo ad alcuni nomi molto suggestivi ma che rappresentano piste difficilmente praticabili, le opzioni certamente non mancano.

Uno dei principali candidati in tal senso è Leonardo Pavoletti, che dopo l'equivoco Napoli è pronto a rilanciarsi in un'altra big. Figura simile è quella di Roberto Inglese, che oltretutto piace molto a Pradè. In ascesa anche la pista che conduce a Puscas, reduce da un ottimo Europeo Under 21 con la sua Romania. Attenzione però anche alle posizioni di Schick e Cutrone, rispettivamente pupillo di Pradè e Montella.

Infine, sullo sfondo, rimangono le figure di Balotelli e Ibrahimovic. Entrambi al momento sono solo suggestioni, ma chissà che questa Fiorentina non possa sfruttare l'occasione per riportarne uno dei due in Italia.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 10:11