Fiorentina a rapporto da Paratici: il discorso alla squadra. Giallo Kean, Solomon mette in guardia la Viola

Al Viola Park il primo faccia a faccia con la squadra agli ordini del 'Re Leone' Vanoli: il piano salvezza. Moise torna titolare, ma il futuro è un rebus

Corvino e Pradè appartengono al passato. Con Paratici la Fiorentina è entrata in una nuova era, però pesa l’incognita di una salvezza ancora tutta da conquistare. Un imperativo, non un obiettivo. Il ds, alla sfida più complessa e intrigante della sua carriera, ci crede. Ci ha creduto fin da quel sì pronunciato senza batter ciglio, quando la Viola era stra-ultima in classifica con soli 6 punti. E, allora, “testa nel carro armato”: ieri, dopo la presentazione al Viola Park, il primo discorso alla squadra. Tutti insieme per la missione salvezza.

Fiorentina, il primo discorso di Paratici

Sul mercato ha fatto tutto ciò che poteva agendo da Londra, dov’era stato ‘bloccato’ dal Tottenham. Ora, però, sarà una presenza costante sulle rive dell’Arno. Contratto fino al 2030: Paratici è l’ultima intuizione di Rocco Commisso, il ds cui è stata affidata la ricostruzione e il rilancio.

Ieri l’ex dirigente della Juventus ha avuto il primo faccia a faccia con la squadra agli ordini del “Re Leone” Vanoli. Ha salutato tutti, nessuno escluso. Come rivela ‘La Nazione’, ha spiegato ai calciatori che bisogna avere consapevolezza della situazione di classifica, ma nello stesso tempo che il calendario offre la possibilità di voltare pagina. Già, Conference a parte, la Fiorentina affronterà nell’ordine Torino, Como, Pisa, Udinese, Parma e Cremonese: sei partite che diranno tanto sul futuro dei toscani.

Il ritorno di Kean, ma è giallo sul futuro

Moise ha superato il fastidio alla caviglia che lo ha costretto a saltare le gare di campionato contro Bologna e Cagliari e di essere a mezzo servizio col Napoli. Contro il Torino Kean tornerà in campo dal primo minuto e, nella conferenza stampa di ieri, Paratici gli ha ricordato che “è l’attaccante italiano più forte che c’è”.

Sul futuro, però, ha glissato. Tutti i segnali portano all’addio. Se da un lato c’è sempre l’Arabia Saudita, dall’altro occhio a Max Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus e potrebbe spingere per riaverlo al Milan.

Solomon mette in guardia la Viola

L’acquisto di gennaio più controverso della Serie A ha trovato al Maradona il suo primo gol italiano. Ma l’avventura di Solomon nel Belpaese potrebbe non durare tanto.

L’agente dell’israeliano ha messo le cose in chiaro in un’intervista rilasciata ad “Hahm Aave”. “C’era anche il Southampton, però non voleva giocare in seconda divisione. Ha firmato per la Fiorentina, che ha un’opzione di acquisto per 10 milioni. Ma se retrocede, andrà via”.