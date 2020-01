Fiorentina, addio a Pedro: mini plusvalenza

Pedro e la Fiorentina si lasciano dopo pochi mesi. Si è svolto l'incontro tra gli agenti dell'attaccante brasiliano e i dirigenti gigliati Daniele Pradè e Joe Barone: sul tavolo l'offerta del Flamengo.

Rocco Commisso è pronto a dare il via libera alla cessione per 14 milioni di euro, rientrando in questo modo in parte dell'investimento estivo di 11 milioni di euro. Somma che sarà reinvestita per arrivare a Duncan. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 12:34