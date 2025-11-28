Fiorentina-Aek Atene, moviola: tre gol annullati e rigore negato, rabbia Var per i viola, oscar sfortuna per Ranieri

La prova dell’arbitro Jones al Franchi nel match di Conference League analizzata al microscopio, il fischietto inglese ha ammonito 5 giocatori

Robert Jones, la scelta dell’Uefa per Fiorentina-Aek, è stato promosso internazionale nel 2023 dirigendo l’incontro valido per le qualificazioni agli Europei maschili U19 (2023), Portogallo-Repubblica Ceca. Nelle competizioni europee per club invece il suo esordio è avvenuto, sempre nello stesso anno, in Dinamo Zagabria 0-1 Viktoia Plzen di Conference League. Ieri è stato il debutto in Conference per club mentre in Premier League ha diretto 7 partite in carriera ma vediamo come se l’è cavata ieri al Franchi il fischietto britannico.

I precedenti con la Fiorentina

E’ stato il secondo scontro diretto in assoluto tra queste due squadre, dopo il pareggio per 1-1 nel 2007 in Coppa UEFA., nessun precedente dei due club con l’arbitro inglese.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Davies e Smith con Harrington IV uomo England al Var e Bell all’Avar, l’arbitro ha ammonito Gudmundsson, Pereyra, Pilios, Pongracic, Mandragora.

Fiorentina-Aek, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ gol viola: su testa di Ndour Strakosha compie una prodezza, Ranieri anticipa Lazaros Rota e Gudmundsson segna ma il VAR annulla il gol perché Ranieri era in posizione irregolare. Buono invece il gol di Gavinovic che al 35′ approfitta di una disattenzione della difesa gigliata. Primo ammonito al 44′, è Gudmundsson per fallo ai danni di Koita. Al 48′ Parisi lancia Dzeko che davanti a Strakosha serve Ndour che segna ma l’arbitro aveva fischiato il fuorigioco dell’attaccante bosniaco.

Al 57′ Ranieri segna l’1-1 ma il gol viene annullato per impercettibile posizione irregolare sul tocco di Gudamundsson. Al 62′ ammonito Pereyra per un brutto intervento ai danni di Mandragora. Al 64′ giallo per Pilios per fallo su Kouadio. Ammonito anche Pongracic due minuti dopo per intervento falloso su Zini. Al 92′ Fazzini va giù al limite dell’area, l’arbitro fa proseguire. Al 96′ ammonito Mandragora per fallo ai danni di Luka Jovic. Dopo 8′ di recupero Fiorentina-Aek finisce 0-1.