"Fiorentina americana": c'è l'accordo totale per la cessione

Accordo totale tra la famiglia Della Valle e Rocco Commisso per la cessione della Fiorentina al magnate italo-statunitense. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la trattativa di martedì si è conclusa con una fumata bianca.

L’incontro è avvenuto nella sede della Tod’s: in mattinata i vertici del club viola avevano incontrato Joe Barone, braccio destro dell’imprenditore, mentre nel primo pomeriggio, poco prima delle 13, è arrivato lo stesso futuro patron, che si è trattenuto per circa un’ora e mezza, prima di uscire senza rilasciare commenti.

Dopo le 15, riporta il Corriere, le parti si sono trasferite in uno studio notarile in centro a Milano e tutto fa pensare che la trattativa ormai sia alle battute finali. Anche la Borsa ha accolto positivamente l’intesa con le azioni della Tod’s che guadagnano terreno.

L’ultima offerta di Commisso era vicina ai 170 milioni di euro e l’impressione è che la chiusura sia avvenuta ad una cifra di poco superiore, riporta sempre il quotidiano meneghino.

Presa la Fiorentina, una delle prime mosse della nuova proprietà sarà fare tabula rasa della dirigenza. Commisso è intenzionato a inserire nell’organigramma Pier Paolo Marino come direttore sportivo e Umberto Gandini nel ruolo di amministratore delegato. Proprio Gandini potrebbe essere il “gancio” per arrivare a Luciano Spalletti, con cui gode di un ottimo rapporto dai tempi della Roma. Prima la nuova dirigenza dovrà però risolvere il contratto di Vincenzo Montella, che probabilmente non sarà confermato dalla nuova proprietà dopo il finale di incubo della scorsa stagione.

Secondo quanto riporta La Nazione, Spalletti è in pole ma si dovrà trovare un modo per liberarlo dall’Inter, al quale è legato con un contratto fino al 2021.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 16:07