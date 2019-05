Fiorentina, anche Montella rischia

Vincenzo Montella a rischio conferma a causa del disastroso andamento della Fiorentina nelle ultime settimane. Con il suo arrivo la situazione è precipitata, e secondo indiscrezioni in arrivo da Firenze anche il suo posto per la prossima stagione sarebbe in dubbio.

Non solo non è arrivata la scossa, ma l'ex Aeroplanino è naufragato con la squadra, confermando i timori dei più critici, che ritengono che non sia più lo stesso dopo la sua esperienza al Milan. Non è quindi impossibile, riporta firenzeviola.it, che a fine stagione i Della Valle chiedano un divorzio consensuale: si sta ragionando sulla questione.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 11:50