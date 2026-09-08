L’abbraccio tra la bandiera viola e il presidente pone fine a mesi di tensioni e polemiche. Intanto Vanoli torna in panchina e prepara la rivoluzione tattica

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La sconfitta contro il Torino ha lasciato strascichi pesanti in casa Fiorentina, ma nelle ultime ore è arrivato anche un inatteso segnale di distensione. Prima lo scontro tra Grosso e Paratici, che ha portato al ribaltone in panchina e al ritorno di Paolo Vanoli. Poi l’abbraccio, atteso da tempo, tra la bandiera viola Giancarlo Antognoni e il presidente Giuseppe Commisso. Sono giorni frenetici a Firenze, con la società chiamata a dare una svolta dopo un avvio di campionato senza punti, nonostante i circa 130 milioni di euro investiti sul mercato. E proprio mentre Paratici finisce nel mirino della piazza, un’immagine ha restituito speranza ai tifosi.

Fiorentina, scoppia la pace tra Antognoni e Commisso

Dopo le polemiche legate all’evento per il centenario, al quale Antognoni aveva scelto di non partecipare, è arrivato un segnale di disgelo che potrebbe aprire nuovi scenari in vista del futuro. In occasione del Premio Nereo Rocco, andato in scena a Coverciano, la leggenda viola e Commisso jr si sono incontrati e abbracciati, lasciandosi alle spalle almeno per un momento mesi di tensioni.

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“Ti vogliamo bene Giancarlo! L’abbraccio speciale tra Giuseppe Commisso e Giancarlo Antognoni”. Così la Fiorentina ha accompagnato sui social il video dell’incontro, che ha raccolto subito numerosi like e commenti da parte dei tifosi viola. Un’immagine che restituisce un pizzico di serenità a un ambiente scosso dalle ultime vicende. L’abbraccio arriva infatti poche ore dopo l’accesa discussione tra Grosso e Paratici seguita alla sconfitta contro il Torino e culminata con l’esonero dell’allenatore romano.

Vanoli cambia la Fiorentina: modulo e possibili scelte

A Vanoli non era bastata la salvezza conquistata nella passata stagione per ottenere la conferma. Paratici aveva puntato su Grosso, ma l’avventura del tecnico romano è durata appena tre partite. Ora la Fiorentina ha deciso di tornare sui propri passi e affidarsi nuovamente all’allenatore di Varese. Vanoli è pronto a cambiare pelle alla squadra già dalla prossima sfida di campionato sul campo del Venezia.

L’idea è quella di ripartire dal 4-1-4-1, con Fagioli davanti alla difesa nel ruolo di regista. Il tecnico dovrà inoltre integrare i numerosi volti nuovi arrivati al Viola Park, senza rinunciare a Mastantuono, destinato a mantenere un ruolo centrale. In difesa salgono le quotazioni di Dodo e Ranieri, che Vanoli conosce bene, mentre davanti sarà ballottaggio tra Beto e Pellegrino. Attenzione anche a Njie, che ritrova a Firenze l’allenatore che lo aveva lanciato due anni fa al Torino.

Fiorentina, la reazione dei tifosi al ritorno di Vanoli

Il ritorno di Vanoli ha raccolto un consenso molto ampio tra i tifosi viola, a conferma del buon lavoro svolto dal tecnico nella sua precedente esperienza sulla panchina della Fiorentina. Basta scorrere i commenti sui social del club per capire il sentimento della piazza. “Può piacere o meno, ma ha dimostrato con i fatti che tiene alla Fiorentina, mettendo da parte ogni personalismo. Forza mister, anche nei momenti difficili saremo al tuo fianco”, scrive Antonio.

“Bentornato Paolo sulla panchina che ti eri meritato! Abbiamo bisogno di un altro miracolo”, commenta un altro tifoso. Cultoviola aggiunge: “Mister, vogliamo aprire un ciclo stile Gasperini con la Dea. Ti prego, metticela tutta. È una grande occasione per entrambi”. Lorenzo, invece, sottolinea: “È da quando ti hanno cacciato che continuo a ripeterlo: Paolo Vanoli è il mio allenatore”. Ora, però, bisogna far parlare il campo.