Fiorentina: arriva il quarto colpo

La Fiorentina ha chiuso l'operazione per Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco è stato prelevato dal Gornik Zabrze per 3,7 milioni di euro più 1,3 milioni di bonus: battuta la concorrenza del Cagliari grazie alla volontà del giocatore, che ha scelto Firenze come sua destinaziona futura. Zurkowski è il quarto colpo dopo Muriel, Traoré, e Terracciano.

Intanto un ex viola torna in Italia: è Ianis Hagi, che alla Fiorentina fece una comparsata nel 2016/2017. Il Genoa è pronto ad acquistarlo dal Viitorul Costanza per 6 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 27-01-2019 09:55