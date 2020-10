Fiorentina, assalto al bomber a gennaio

La Fiorentina sta pianificando la strategia per arrivare ad Arkadiusz Milik a gennaio. Secondo quanto riporta La Nazione, i viola sono pronti ad affondare il colpo, e possono contare sul supporto di José Maria Callejon, ex compagno del polacco a Napoli, pronto a fare pressing sul giocatore ora praticamente fuori rosa a Napoli.

Il valore del cartellino di Milik, in scadenza nel 2021, scenderà in modo evidente, anche sotto i 20 milioni di euro se non dovesse trovare più spazio nella formazione di Gattuso. Inoltre il polacco punta ai prossimi europei, e dovrà per forza di cose rilanciarsi in un’altra squadra.

