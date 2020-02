Fiorentina-Atalanta 2019-20, le probabili formazioni

Dopo le polemiche che hanno fatto seguito alla gara di Coppa Italia la Fiorentina e l’Atalanta si ritrovano in campionato.

De Roon, squalificato, non potrà essere schierato da Gasperini, che però manderà in campo l’ex gigliato Ilicic. Iachini orientato a schierare in attacco Chiesa e Cutrone. Si gioca alle 15 di sabato.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, German Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini. In panchina: Terracciano, Igor, Venuti, Terzic, Agudelo, Ceccherini, Brancolini, Badelj, Ghezzal, Sottil, Vlahovic.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini. In panchina: Sportiello, Rossi, Caldara, Czyborra, Bellanova, Hateboer, Malinovskyi, Tamère, Colley, Muriel.

