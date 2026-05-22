Fiorentina-Atalanta probabili formazioni: a Firenze il commiato di Vanoli e Palladino?

Potrebbe essere l’ultima gara di Paolo Vanoli e Raffaele Palladino alla guida, rispettivamente, di Fiorentina e Atalanta. Il futuro dei due allenatori è in bilico e le voci che li vedono all’atto conclusivo si fanno sempre più insistenti. Fiorentina–Atalanta chiude la 38a giornata della Serie A 2025-26: si gioca venerdì 22 maggio 2026 alle 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.
I viola arrivano al round finale al 15° posto con 41 punti (9 vittorie, 14 pareggi, 14 sconfitte; 40 gol fatti, 49 subiti), mentre la Dea occupa il 7° posto a quota 58 (15 vittorie, 13 pareggi, 9 sconfitte; 50 gol segnati, 35 incassati). Sfida dal sapore europeo per gli ospiti, con la Fiorentina pronta a chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico contro un’Atalanta solida in difesa e ambiziosa.
- Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta
- Gli indisponibili di Fiorentina-Atalanta
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Fiorentina-Atalanta
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Fiorentina e Atalanta
Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta
A poche ore dal via, la Fiorentina si orienterebbe verso un 4-3-3 con De Gea in porta e corsie affidate a Dodô e Gosens, complice la squalifica di Ranieri e le assenze di Lamptey e Parisi. In mezzo, equilibrio tra le geometrie di Fagioli e il dinamismo di Mandragora e Ndour; davanti, si va verso Harrison, Piccoli e Solomon, con Kean out. L’Atalanta dovrebbe confermare il 3-4-2-1: dietro fari su Scalvini e Hien, a tutta fascia Zappacosta e Zalewski, in mezzo la coppia De Roon–Ederson. Sulla trequarti ballottaggio soft ma fiducia a De Ketelaere e Raspadori a supporto di Krstovic. Out Kossounou e Bernasconi. Possibili ultime rotazioni, ma l’impianto di base non dovrebbe cambiare.
- Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Solomon.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.
Gli indisponibili di Fiorentina-Atalanta
Nei viola pesano gli stop in difesa e davanti: Parisi ai box per un problema serio al ginocchio, Lamptey ancora fuori e Kean indisponibile; a questo si aggiunge la squalifica di Ranieri. In casa Dea, infermeria più leggera ma con due defezioni nel pacchetto arretrato che potrebbero ridurre le rotazioni.
- Fiorentina – Infortunati: Kean (infortunio alla gamba), Lamptey (lesione del crociato – ginocchio), Parisi (lesione del crociato – ginocchio). Squalificati: Ranieri (squalifica per rosso).
- Atalanta – Infortunati: Kossounou (infortunio alla coscia), Bernasconi (lesione del collaterale mediale – ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
La Fiorentina arriva con solidità difensiva ritrovata e diversi pareggi che hanno fatto da cuscinetto alla classifica; l’Atalanta alterna lampi in trasferta a inciampi recenti, ma resta pericolosa nella gestione dei ritmi e sulle catene esterne.
|Fiorentina
|x
|x
|ko
|x
|ok
|Atalanta
|x
|ko
|x
|ok
|ko
Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 6 punti, l’Atalanta 5. Dettaglio:
- Fiorentina
Lecce-Fiorentina 1-1; Fiorentina-Sassuolo 0-0; Roma-Fiorentina 4-0; Fiorentina-Genoa 0-0; Juventus-Fiorentina 0-2.
- Atalanta
Roma-Atalanta 1-1; Cagliari-Atalanta 3-2; Atalanta-Genoa 0-0; Milan-Atalanta 2-3; Atalanta-Bologna 0-1.
L’arbitro di Fiorentina-Atalanta
Dirige il match il sig. Perri, assistenti Votta e Pressato; IV ufficiale Massa. Al VAR Di Bello, AVAR Serra. Al momento non sono disponibili statistiche dettagliate aggiornate sull’arbitro per questa stagione.
Informazioni interessanti
È una partita che incrocia trend e memoria recente. L’Atalanta ha vinto l’andata e sogna il bis stagionale, mentre la Fiorentina storicamente a Firenze concede poco alla Dea e viene da una lunga serie di risultati utili, con una difesa tornata impermeabile. Gli ospiti inseguono l’Europa e non perdono mai due volte di fila con Palladino, ma l’ultimo turno tradizionalmente sorride ai viola. Occhio ai protagonisti: Mandragora ha alzato il peso specifico dei gol, Krstovic viaggia vicino al suo record e ha feeling con le trasferte. Un duello che promette intensità sulle fasce e letture centrali, con dettagli e palle inattive a fare la differenza.
- Dopo il 2-0 dell’andata, l’Atalanta può centrare il doppio successo stagionale sui viola per la seconda volta nell’era dei tre punti.
- La Fiorentina è rimasta imbattuta in 22 delle ultime 24 gare interne con la Dea in Serie A (14V, 8N) e ha vinto le due più recenti al Franchi.
- I viola sono imbattuti in nove delle ultime 10 di campionato (4V, 5N) e viaggiano tra le squadre più in forma del periodo.
- Cinque clean sheet nelle ultime sette per la Fiorentina: possibile tris di gare senza gol subiti, evento che manca dal dicembre 2023.
- L’Atalanta arriva da ko con il Bologna ma con Palladino non ha mai perso due di fila; rischio back-to-back a secco di reti.
- Ultima giornata favorevole ai viola: quattro successi di fila nell’ultimo turno; la Dea ha perso cinque delle ultime sei “finali” stagionali.
- La Dea è presenza fissa in Europa: qualificata in nove delle ultime 10 stagioni, tra le migliori in Italia nel periodo.
- Palladino, ex tecnico viola, chiuse al 6° posto l’anno scorso: contro la Fiorentina da allenatore è in equilibrio (2V, 1N, 2P).
- Mandragora a quota 7: tra i centrocampisti viola, meglio solo Bonaventura e Veretout (8) nelle ultime dieci stagioni.
- Krstovic a 10 gol, a un passo dal suo record personale (11): fuori casa è tra i più prolifici del campionato.
Le statistiche stagionali di Fiorentina e Atalanta
L’Atalanta vanta numeri complessivi superiori: più punti e differenza reti (+15 contro -9), maggior possesso palla (54,6% vs 50,9%) e più precisione al tiro (44,36% contro 37,80%). La Fiorentina risponde con un buon volume di conclusioni e una tenuta difensiva in crescita nel finale, ma paga le difficoltà in zona gol e un alto numero di ammonizioni.
Focus giocatori: per la Fiorentina capocannoniere Kean (8), leader assist Gudmundsson (4), più ammonito Pongracic (12), espulso più volte (1) Ranieri; 10 clean sheet per De Gea. Per l’Atalanta guida la classifica marcatori la coppia Krstovic/Scamacca (10), top assist De Ketelaere (5), più gialli De Roon (6), un rosso per De Roon; 13 clean sheet per Carnesecchi.
|Fiorentina
|Atalanta
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|9
|15
|Pareggi
|14
|13
|Sconfitte
|14
|9
|Gol segnati
|40
|50
|Gol subiti
|49
|35
|Possesso palla (%)
|50,9
|54,6
|Tiri totali
|336
|381
|Tiri in porta
|127
|169
|Precisione tiro (%)
|37,8
|44,36
|Clean sheet
|10
|13
|Cartellini gialli
|80
|56
|Cartellini rossi
|3
|2
|Capocannoniere
|Kean 8
|Krstovic/Scamacca 10
|Top assistman
|Gudmundsson 4
|De Ketelaere 5
|Portiere (clean sheet)
|De Gea 10
|Carnesecchi 13
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Fiorentina-Atalanta e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Fiorentina-Atalanta si gioca venerdì 22 maggio 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:45.
- Dove si gioca Fiorentina-Atalanta?
-
La partita si disputa allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.
- Chi è l’arbitro di Fiorentina-Atalanta?
-
L’arbitro è il sig. Perri, assistenti Votta e Pressato; IV ufficiale Massa; VAR Di Bello, AVAR Serra.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.