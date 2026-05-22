Fiorentina-Atalanta probabili formazioni: a Firenze il commiato di Vanoli e Palladino?

Fiorentina-Atalanta di Serie A 2025-26, 38a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime gare e statistiche a confronto.

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Potrebbe essere l’ultima gara di Paolo Vanoli e Raffaele Palladino alla guida, rispettivamente, di Fiorentina e Atalanta. Il futuro dei due allenatori è in bilico e le voci che li vedono all’atto conclusivo si fanno sempre più insistenti. Fiorentina–Atalanta chiude la 38a giornata della Serie A 2025-26: si gioca venerdì 22 maggio 2026 alle 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

I viola arrivano al round finale al 15° posto con 41 punti (9 vittorie, 14 pareggi, 14 sconfitte; 40 gol fatti, 49 subiti), mentre la Dea occupa il 7° posto a quota 58 (15 vittorie, 13 pareggi, 9 sconfitte; 50 gol segnati, 35 incassati). Sfida dal sapore europeo per gli ospiti, con la Fiorentina pronta a chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico contro un’Atalanta solida in difesa e ambiziosa.

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Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

A poche ore dal via, la Fiorentina si orienterebbe verso un 4-3-3 con De Gea in porta e corsie affidate a Dodô e Gosens, complice la squalifica di Ranieri e le assenze di Lamptey e Parisi. In mezzo, equilibrio tra le geometrie di Fagioli e il dinamismo di Mandragora e Ndour; davanti, si va verso Harrison, Piccoli e Solomon, con Kean out. L’Atalanta dovrebbe confermare il 3-4-2-1: dietro fari su Scalvini e Hien, a tutta fascia Zappacosta e Zalewski, in mezzo la coppia De Roon–Ederson. Sulla trequarti ballottaggio soft ma fiducia a De Ketelaere e Raspadori a supporto di Krstovic. Out Kossounou e Bernasconi. Possibili ultime rotazioni, ma l’impianto di base non dovrebbe cambiare.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Solomon.

(4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Solomon. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.

Gli indisponibili di Fiorentina-Atalanta

Nei viola pesano gli stop in difesa e davanti: Parisi ai box per un problema serio al ginocchio, Lamptey ancora fuori e Kean indisponibile; a questo si aggiunge la squalifica di Ranieri. In casa Dea, infermeria più leggera ma con due defezioni nel pacchetto arretrato che potrebbero ridurre le rotazioni.

Fiorentina – Infortunati: Kean (infortunio alla gamba), Lamptey (lesione del crociato – ginocchio), Parisi (lesione del crociato – ginocchio). Squalificati: Ranieri (squalifica per rosso).

– Infortunati: (infortunio alla gamba), (lesione del crociato – ginocchio), (lesione del crociato – ginocchio). Squalificati: (squalifica per rosso). Atalanta – Infortunati: Kossounou (infortunio alla coscia), Bernasconi (lesione del collaterale mediale – ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

La Fiorentina arriva con solidità difensiva ritrovata e diversi pareggi che hanno fatto da cuscinetto alla classifica; l’Atalanta alterna lampi in trasferta a inciampi recenti, ma resta pericolosa nella gestione dei ritmi e sulle catene esterne.

Fiorentina x x ko x ok Atalanta x ko x ok ko

Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 6 punti, l’Atalanta 5. Dettaglio:

Fiorentina

Lecce-Fiorentina 1-1; Fiorentina-Sassuolo 0-0; Roma-Fiorentina 4-0; Fiorentina-Genoa 0-0; Juventus-Fiorentina 0-2.

Atalanta

Roma-Atalanta 1-1; Cagliari-Atalanta 3-2; Atalanta-Genoa 0-0; Milan-Atalanta 2-3; Atalanta-Bologna 0-1.

L’arbitro di Fiorentina-Atalanta

Dirige il match il sig. Perri, assistenti Votta e Pressato; IV ufficiale Massa. Al VAR Di Bello, AVAR Serra. Al momento non sono disponibili statistiche dettagliate aggiornate sull’arbitro per questa stagione.

Informazioni interessanti

È una partita che incrocia trend e memoria recente. L’Atalanta ha vinto l’andata e sogna il bis stagionale, mentre la Fiorentina storicamente a Firenze concede poco alla Dea e viene da una lunga serie di risultati utili, con una difesa tornata impermeabile. Gli ospiti inseguono l’Europa e non perdono mai due volte di fila con Palladino, ma l’ultimo turno tradizionalmente sorride ai viola. Occhio ai protagonisti: Mandragora ha alzato il peso specifico dei gol, Krstovic viaggia vicino al suo record e ha feeling con le trasferte. Un duello che promette intensità sulle fasce e letture centrali, con dettagli e palle inattive a fare la differenza.

Dopo il 2-0 dell’andata, l’ Atalanta può centrare il doppio successo stagionale sui viola per la seconda volta nell’era dei tre punti.

può centrare il doppio successo stagionale sui viola per la seconda volta nell’era dei tre punti. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 22 delle ultime 24 gare interne con la Dea in Serie A (14V, 8N) e ha vinto le due più recenti al Franchi.

è rimasta imbattuta in 22 delle ultime 24 gare interne con la Dea in Serie A (14V, 8N) e ha vinto le due più recenti al Franchi. I viola sono imbattuti in nove delle ultime 10 di campionato (4V, 5N) e viaggiano tra le squadre più in forma del periodo.

Cinque clean sheet nelle ultime sette per la Fiorentina : possibile tris di gare senza gol subiti, evento che manca dal dicembre 2023.

: possibile tris di gare senza gol subiti, evento che manca dal dicembre 2023. L’ Atalanta arriva da ko con il Bologna ma con Palladino non ha mai perso due di fila; rischio back-to-back a secco di reti.

arriva da ko con il Bologna ma con non ha mai perso due di fila; rischio back-to-back a secco di reti. Ultima giornata favorevole ai viola: quattro successi di fila nell’ultimo turno; la Dea ha perso cinque delle ultime sei “finali” stagionali.

La Dea è presenza fissa in Europa: qualificata in nove delle ultime 10 stagioni, tra le migliori in Italia nel periodo.

Palladino , ex tecnico viola, chiuse al 6° posto l’anno scorso: contro la Fiorentina da allenatore è in equilibrio (2V, 1N, 2P).

, ex tecnico viola, chiuse al 6° posto l’anno scorso: contro la da allenatore è in equilibrio (2V, 1N, 2P). Mandragora a quota 7: tra i centrocampisti viola, meglio solo Bonaventura e Veretout (8) nelle ultime dieci stagioni.

a quota 7: tra i centrocampisti viola, meglio solo e (8) nelle ultime dieci stagioni. Krstovic a 10 gol, a un passo dal suo record personale (11): fuori casa è tra i più prolifici del campionato.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Atalanta

L’Atalanta vanta numeri complessivi superiori: più punti e differenza reti (+15 contro -9), maggior possesso palla (54,6% vs 50,9%) e più precisione al tiro (44,36% contro 37,80%). La Fiorentina risponde con un buon volume di conclusioni e una tenuta difensiva in crescita nel finale, ma paga le difficoltà in zona gol e un alto numero di ammonizioni.

Focus giocatori: per la Fiorentina capocannoniere Kean (8), leader assist Gudmundsson (4), più ammonito Pongracic (12), espulso più volte (1) Ranieri; 10 clean sheet per De Gea. Per l’Atalanta guida la classifica marcatori la coppia Krstovic/Scamacca (10), top assist De Ketelaere (5), più gialli De Roon (6), un rosso per De Roon; 13 clean sheet per Carnesecchi.

Fiorentina Atalanta Partite giocate 37 37 Vittorie 9 15 Pareggi 14 13 Sconfitte 14 9 Gol segnati 40 50 Gol subiti 49 35 Possesso palla (%) 50,9 54,6 Tiri totali 336 381 Tiri in porta 127 169 Precisione tiro (%) 37,8 44,36 Clean sheet 10 13 Cartellini gialli 80 56 Cartellini rossi 3 2 Capocannoniere Kean 8 Krstovic/Scamacca 10 Top assistman Gudmundsson 4 De Ketelaere 5 Portiere (clean sheet) De Gea 10 Carnesecchi 13

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FAQ Quando si gioca Fiorentina-Atalanta e a che ora è il calcio d’inizio? Fiorentina-Atalanta si gioca venerdì 22 maggio 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Dove si gioca Fiorentina-Atalanta? La partita si disputa allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Atalanta? L’arbitro è il sig. Perri, assistenti Votta e Pressato; IV ufficiale Massa; VAR Di Bello, AVAR Serra.

Ansa