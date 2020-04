Fiorentina, Barone ribadisce: "Servono stadi nuovi"

Anche in un momento in cui il calcio è fermo per l'emergenza Coronavirus, si ragiona sul futuro del movimento. A partire da un annoso problema da anni al centro delle attenzioni in Italia: quello degli stadi.

Ne ha parlato in queste ore Joe Barone, che ha parlato con 'Il Sole 24 Ore' ribadendo l'esigenza di un nuovo impianto da costruire a Firenze.

"Se non vengono fatti gli stadi, il cui obiettivo è quello di aumentare le entrate, la messa finisce – il monito del direttore generale della Fiorentina -. I club operano con margini netti molto stretti, è quindi necessario che aumentino i ricavi da stadio. Se non dovesse succedere, le società saranno sempre meno competitive".

"Serve progettualità, serve capire che stadi moderni non sono finalizzati solo ai club, ma anche alla riqualificazione di interi quartieri. In Italia sembra più facile non decidere, ma questo congela investimenti e fa perdere opportunità", ha aggiunto il dirigente gigliato.

SPORTAL.IT | 05-04-2020 20:49