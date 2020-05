Fiorentina, Barone spiega il mercato che verrà

La pandemia Coronavirus ha cambiato il calcio e il prossimo calciomercato.

A confermare quella che è una certezza per gli addetti ai lavori è Joe Barone, direttore generale della Fiorentina.

Intervenuto a 'Sportbusiness.com', il dirigente italo-americano ha anticipato ai tifosi le intenzioni della società: "A causa di questa crisi, quello che verrà sarà un mercato completamente diverso. Ci saranno sicuramente più prestiti e molti scambi. Dovremo stare attenti perché i cartellini dei calciatore potranno scendere in questo periodo. Le società più piccole vivranno dei momenti di grande difficoltà in questo periodo. Si dovrà aiutare il sistema, non sfruttarlo".

Barone ha invocato anche una svolta storica: "L’introduzione del tetto salariale è presente in America già da diverso tempo e ne ha già parlato anche il nostro presidente. Per poterlo vedere anche in Europa servirebbe una decisione della Fifa".



SPORTAL.IT | 25-05-2020 23:35