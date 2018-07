Fiorentina, Battaglia vuole rompere con lo Sporting

Resta apertissima la strada per l'arrivo di Rodrigo Battaglia alla Fiorentina. Il centrocampista argentino con passaporto italiano, che ha trovato da giorni l'accordo con il club viola, sta cercando, attraverso il suo agente, di forzare la mano allo Sporting e di svincolarsi per andare in Toscana. Lo riporta il Qs-La Nazione.

Intanto Pantaleo Corvino valuta altri incontristi: la trattativa con lo Slavia Praga per Soucek ha subito un rallentamento, l'alternativa potrebbe essere Sander Berge, cercato però anche da alcuni club spagnoli.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 09-07-2018 10:45