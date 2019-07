Fiorentina beffata dal Benfica, un tempo per Chiesa

Amara sconfitta per la Fiorentina nella sfida di International Champions Cup, disputata in New Jersey, contro il Benfica. I viola disputano una buona gara ma, nel finale, subiscono la rete di Caio che vale il 2-1 finale a favore della squadra portoghese.

Vincenzo Montella lascia, inizialmente, in panchina, Federico Chiesa, al centro di mille voci di mercato. Inizio contratto dei gigliati che vengono infilati da Haris Seferovic. La Fiorentina reagisce con rabbia, trovando il meritato pareggio con Dusan Vlahovic. In avvio di ripresa, spazio per Federico Chiesa che gioca con grande determinazione, creando pericoli alla retroguardia del Benfica. Nel finale, dopo diverse occasioni fallite dalla squadra di Vincenzo Montella, arriva il gol, su calcio di rigore, di Caio.

L'allenatore della Fiorentina è comunque soddisfatto: "Ho visto tantissimi spunti positivi, era fondamentale farsi conoscere in questo torneo. I livelli sono stati più alti di quelli che pensavamo, ci sono state risposte ottime dai gioca tori". Non manca una battuta su Federico Chiesa: "Penso di avere un ottimo rapporto con lui, credo si stia indirizzando in una strada e non è facile".

Parole anche da parte del direttore sportivo viola Daniele Pradé: "Per gli acquisti dobbiamo aspettare i momenti migliori per noi. Balotelli e Rafinha? Fortissimi, ma abbiamo in testa altre cose. Chiesa è un calciatore che la società vuole tenere. Capisco quel che passa nella sua testa, ma deve capire anche lui che la società vuol partire da situazioni certe". Anche l’ex Manuel Rui Costa, oggi uomo di spicco all’interno della dirigenza del Benfica, si è soffermato su Chiesa: “Spero rimanga”, le sue parole nel post match.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 07:34