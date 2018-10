Fiorentina, Benassi: "Meritiamo di più"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky', Marco Benassi ha chiarito l'obiettivo della Fiorentina: "Vogliamo migliorare il campionato dello scorso anno, quindi qualificarci in Europa. Sicuramente dobbiamo lavorare tanto e migliorare giorno per giorno".

In trasferta la squadra di Pioli ha più di qualche problema: "Abbiamo affrontato squadre forti, l'inizio del campionato cui ha messo di fronte avversarie che potranno dare fastidio anche alla Juve. Contro la Lazio potevo fare meglio sotto porta, non posso pensare comunque di tenere il livello di gol di inizio anno. Pensiamo al Cagliari adesso, poi penseremo al Torino, una partita speciale per me".

"Per quanto mi riguarda c'è un po' di rammarico – ammette Benassi -, per le prestazioni meritavamo di più ma ormai le cose sono andate così e pensiamo a lavorare per fare bene in futuro".

In chiusura un commento sulle voci che considerano il campionato già virtualmente chiuso: "La Juventus è partita fortissimo, ma tutto è ancora aperto perché la stagione è lunga".



SPORTAL.IT | 10-10-2018 17:25