Fiorentina, Benassi si trasferisce a Verona

Sarà Marco Benassi a giocare titolare nel Verona di Juric. Dopo giorni di voci e trattative, infatti, il centrocampista è ufficialmente un giocatore gialloblù: lascia la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, attuabile nell’estate del 2021.

E’ stata la Fiorentina ad annunciare l’addio temporaneo per il classe 1994, nell’ultimo triennio in forza ai viola: “La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Benassi all’Hellas Verona F.C”.

Secondo le indiscrezioni sarebbe decisamente importante la cifra che il Verona dovrà sborsare in caso di riscatto per Benassi: dieci milioni di euro per confermare il 26enne in gialloblù anche nella prossima stagione. Il quale non aveva più il posto assicurato neanche come seconda scelta a Firenze.

In viola è infatti arrivato il jolly Bonaventura a costo zero dopo essersi liberato dal Milan, ma nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzato anche Borja Valero: per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno, dopo essere stato vicino ad approdare proprio al verona.

OMNISPORT | 12-09-2020 22:25