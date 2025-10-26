Fiorentina, Pioli nervoso: gelo con Marchegiani in diretta tv. Il Var lo salva, i tifosi no: è bufera sul web

Dopo il battibecco con Toni, quello con l'ex portiere: Pioli ancora una volta stizzito davanti alle telecamere. Sui social monta la protesta del popolo viola

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È successo di tutto durante Fiorentina-Bologna. Pioli è stato salvato dal Var: il 3-0 annullato ai felsinei, i due rigori assegnati che hanno consentito alla Viola di cogliere un pareggio insperato e l’espulsione di Holm sono stati episodi che hanno pesantemente condizionato la sfida del Franchi. Il tecnico ex Milan evita l’esonero per un soffio, ma i tifosi sono inferociti sui social. E, ancora una volta, si rende protagonista di uno screzio in diretta tv: questa volta con Luca Marchegiani.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fiorentina, Pioli nervoso in tv: il precedente con Toni

La scorsa settimana, dopo il ko col Milan, Pioli aveva battibeccato con Luca Toni su Dazn. In quella circostanza aveva duramente criticato la direzione arbitrale di Marinelli, prima di rispondere piccato all’ex bomber della Fiorentina.

“Ma le partite le vedete o no? Altrimenti si riduce tutto al risultato” aveva detto l’emiliano, non dando al centravanti dell’Italia campione del mondo nel 2006 la possibilità di replicare.

Ora gelo con Marchegiani: che cosa è successo

Questa volta l’allenatore del 19esimo scudetto del Milan ha avuto uno screzio con Marchegiani nel corso del post partita di Sky. In particolare, non ha gradito la ‘stilettata’ dell’ex portiere. Marchegiani ha esordito così: “Aver rimesso in piedi una partita che a un certo era sul 3-0 (il riferimento è al gol di Dallinga al 66′ poi annullato per fuorigioco) è stata una grande iniezione di fiducia”.

Immediata la risposta di Pioli: “Perché devi dire 3-0 se il terzo gol non c’è stato?”. Ha fatto seguito un silenzio d’imbarazzo generale interrotto dal “no, va bene” dell’opinionista. Il tecnico del Bologna, però, non ha mollato la presa: “Ho capito Luca, ho capito”. L’ex Lazio l’ha quindi chiusa così: “No, 2-0, 2-0 scusa”.

Il Var salva Pioli, ma i tifosi sono inferociti

Due tocchi di mano nel finale di partita hanno spinto La Penna ad assegnare altrettanti rigori dopo l’on field review. Gudmundsson ha accorciato le distanze al 73′, Kean ha fissato il risultato sul 2-2 addirittura al 94′. Il pareggio finale non cambia più di tanto la classifica, ma salva la panchina di Pioli: la Fiorentina è penultima con soli 4 punti e ancora zero vittorie in otto turni di campionato.

Al Franchi cori di contestazione e fischi copiosi al triplice fischio. Sui social monta la protesta dei tifosi, che invocano De Rossi o Spalletti. “Pareggio frutto solo dell’aiuto di La Penna. Pioli via, basta!” scrive Kris su X. “Se qualcuno della Fiorentina parla di orgoglio e prestazione lo offendo e lo blocco 5 secondi dopo. Pioli va esonerato stasera” rincara Fiorentinismo. “Imbarazzanti. Pioli e Pradè hanno costruito una squadra vergognosa” chiosa un altro sostenitore viola.