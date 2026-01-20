Fiorentina, bufera su Kean, gli scatti con Leao alla Fashion Week scatenano i tifosi: è rottura col bomber

Assente a Bologna per un problema alla caviglia, Moise è stato pizzicato col collega e grande amico del Milan alla Fashion Week sollevando un nuovo polverone

Assente a Bologna per infortunio, Kean – da sempre appassionato di moda e musica – si è concesso una sortita alla Milano Fashion Week con l’amico Rafa Leao. Ma la presenza di Moise alla sfilata di PDF non è affatto piaciuta ai tifosi della Fiorentina, che lo hanno contestato duramente sui social. Non è la prima volta che si registrano attriti nel corso di questa travagliata stagione resa ancor più complicata dalla drammatica scomparsa del presidente Rocco Commisso: la sensazione è che tra il calciatore e il popola viola la frattura sia davvero profonda.

Kean e Leao, la moda (e la musica) oltre il calcio

Kean e Leao, avversari in campo ma molto amici nella vita anche grazie alla passione condivisa per il rap, sono stati immortalati insieme alla Milano Fashion Week. Abiti sfavillanti, catene e occhiali da sole: stilosi e glam, i flash dei fotografi proprio non potevano risparmiarli.

Ma entrambi sono reduci da un turno di campionato particolare. Moise ha saltato la sfida vinta col Bologna per un problema alla caviglia che va valutato giorno dopo giorno, mentre il collega del Milan è stato criticato (ma difeso da Allegri) per la sua prova sottotono contro il Lecce.

Bufera sull’attaccante della Fiorentina

Gli scatti hanno inevitabilmente fatto il giro del web e molti tifosi della Fiorentina non hanno nascosto il loro disappunto nei confronti dell’ex Juventus e Paris Saint-Germain. C’è chi ha trovato indelicata la sua partecipazione a un evento così mondano proprio pochi giorno dopo la scomparsa del patron Commisso e chi, invece, nutre dubbi sulla reale voglia del calciatore di contribuire al rilancio della Viola.

“Come rappresentare una società in lutto” commenta Lorenzo su Facebook. “Giugno arriva presto” scrive Simo, sperando nella cessione di Kean. Matteo ci va giù duro: “Passa più tempo in passatempi che sui campi di allenamento! E qualcuno osò pure paragonarlo al grande Batistuta! Ma giocate a padel che è meglio”. E, ancora, Gianluca: “Secondo me, era meglio se andava a curarsi dei suoi mali, se ne ha. Qui c’è da allenarsi e correre per la squadra, per la società e per i tifosi, altro che sfilate”.

Rapporto logoro con la tifoseria

Devastante e vicecapocannoniere della Serie A la scorsa stagione. Solo 5 gol in 19 presenze in quest’annata. La metamorfosi di Kean preoccupa la tifoseria e pure Gattuso in chiave Nazionale.

La luna di miele col pubblico del Franchi sembra essere finita già da un bel po’, come certificato dalle critiche piovute sul 25enne di Vercelli nell’arco degli ultimi mesi e soprattutto in seguito al permesso per motivi familiari richiesto dal centravanti (e accordato dalla società) dopo la sconfitta col Parma di fine dicembre, che ha dato adito a polemiche e sospetti. Insomma, tutto lascia pensare che al termine della stagione tra Moise e la Fiorentina sarà addio.