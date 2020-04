Fiorentina, Caceres si sbilancia sulla riconferma

Durante l'intervista concessa al Corriere dello Sport Martin Caceres ha parlato dell'opzione per il rinnovo contrattuale: "L'ho detto subito che la mia ambizione era di restare a Firenze. Qui sto bene, vivo bene: la Fiorentina è una squadra giovane, ma può crescere molto".

"Mi piacerebbe tanto proseguire – ha continuato l'ex Juventus -. La mia fame di vittorie non è mai andata in lockdown, non vedo l'ora di ricominciare e mettere in campo tutto quello che ho dentro".

"Ho respirato sin da subito tanta voglia di far bene e di crescere. C'è ambizione e si tocca con mano. Il futuro della squadra non può che essere roseo. C'è amore per il calcio e voglia di competere per qualcosa di grande, la gente vive per il calcio. E si percepisce".

SPORTAL.IT | 21-04-2020 10:01