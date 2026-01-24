Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina–Cagliari è uno scontro salvezza della 22a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 24 gennaio 2026 alle 18:00. I viola sono 17° con 17 punti (3 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 23 gol fatti, 32 subiti), i rossoblù 15° con 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 22 segnati, 30 incassati). Punti pesanti in palio: il Franchi può diventare crocevia della rincorsa salvezza per entrambe, con i padroni di casa chiamati a invertire la rotta e gli ospiti desiderosi di allungare sulla zona calda. Tensione alta e margine d’errore minimo.
Probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari
Si va verso una Fiorentina con il 4-3-3: in porta de Gea, linea a quattro con Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens. In mezzo Mandragora e Fagioli dovrebbero garantire palleggio, con Ndour a completare. Davanti, tridente che potrebbe essere Solomon, Piccoli, Gudmundsson, complice l’assenza di Kean. La Cagliari dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro Ze Pedro, Mina, Luperto, corsie a tutta con Palestra e Obert, in regia interna Adopo, Gaetano, Mazzitelli. In attacco, fiducia alla coppia Kilicsoy–Esposito. Out per i sardi Deiola e Folorunsho, defezioni che potrebbero incidere sulle rotazioni.
- Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.
- Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito.
Gli indisponibili di Fiorentina-Cagliari
Assenze pesanti su entrambe le sponde. La Fiorentina rinuncia a pedine utili per ampiezza e profondità, mentre la Cagliari perde muscoli e inserimenti in mezzo, oltre a qualità sugli esterni. Scelte obbligate in alcuni ruoli e panchine più corte potrebbero condizionare i cambi nel finale.
- Fiorentina – Infortunati: Kean (infortunio alla caviglia), Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (lesione del crociato al ginocchio), Parisi (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
- Cagliari – Infortunati: Belotti (lesione del crociato al ginocchio), Deiola (infortunio alla coscia), Folorunsho (lesione del collaterale mediale), Felici (lesione del crociato). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Viola in leggera ripresa nei confronti diretti e capaci di colpire in trasferta; rossoblù altalenanti ma reduci da un successo di prestigio. Forma recente che suggerisce equilibrio, con episodi e palle inattive potenzialmente decisivi.
- Fiorentina: Parma-Fiorentina 1-0; Fiorentina-Cremonese 1-0; Lazio-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Milan 1-1; Bologna-Fiorentina 1-2.
- Cagliari: Torino-Cagliari 1-2; Cagliari-Milan 0-1; Cremonese-Cagliari 2-2; Genoa-Cagliari 3-0; Cagliari-Juventus 1-0.
L’arbitro di Fiorentina-Cagliari
Arbitro designato: Guida, con assistenti Bindoni e Colarossi; IV uomo Bonacina, al VAR Di Paolo e AVAR Di Bello. Nella Serie A 2025/26 Marco Guida ha diretto 10 gare, fischiando 7 rigori, 38 ammonizioni e nessuna espulsione: media 3,8 cartellini a partita e 6,8 falli per cartellino.
Informazioni interessanti
Il confronto tra Fiorentina e Cagliari porta in dote strisce da record, incroci curiosi e duelli individuali intriganti. I viola arrivano da una serie positiva nei precedenti e al Franchi hanno costruito una muraglia difensiva contro i sardi, mentre la squadra di Cagliari prova a dare continuità dopo il colpo con la Juventus. In ottica gol, la produzione offensiva recente dei gigliati è tra le migliori del torneo, ma i rossoblù sanno soffrire e ripartire: in trasferta hanno spesso rincorso, però quando si accendono sulle corsie con Palestra trovano campo e cross. Occhio ai singoli: Mandragora guida la classifica marcatori viola, Piccoli ritrova il suo recente passato, e il testa a testa nei dribbling tra Dodo e Palestra promette scintille. Possibile equilibrio, con dettagli e palle inattive a pesare sulla bilancia.
- La Fiorentina è imbattuta da 10 sfide di Serie A contro il Cagliari (6V, 4N); l’ultimo successo sardo risale al 10 novembre 2019 (5-2 in casa Cagliari).
- Dopo l’1-1 dell’andata, c’è la chance di due pareggi stagionali tra Fiorentina e Cagliari per la prima volta dal 2011/12.
- Al Franchi i viola hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime cinque gare di A contro il Cagliari.
- Con il successo su Bologna, la Fiorentina potrebbe infilare due vittorie di fila per la prima volta in questo campionato.
- Nelle ultime sei giornate solo Juventus e Como hanno segnato più dei viola: 11 reti per la Fiorentina con 3V, 2N, 1P.
- Il Cagliari, dopo il 1-0 alla Juventus, insegue il bis di vittorie e due clean sheet consecutivi come non accade da marzo-aprile scorsi.
- Rossoblù in affanno lontano da casa: più minuti in svantaggio e meno in vantaggio in trasferta rispetto a ogni altra squadra.
- Mandragora è il miglior marcatore viola in A 2025/26 (sei gol), unico mediano italiano con almeno 15 gol e 10 assist dal 2022/23 in maglia viola.
- Piccoli ritrova il club dove ha vissuto la sua miglior stagione realizzativa (10 gol lo scorso anno): può timbrare per due gare di fila.
- Dueli in fascia: Palestra e Dodo guidano per dribbling tentati; il brasiliano primeggia anche per cross riusciti e chance create dopo lo strappo.
Le statistiche stagionali di Fiorentina e Cagliari
Numeri a confronto: possesso più alto per la Fiorentina (52,2%) contro il 45,3% del Cagliari; produzione simile in zona gol (23-22), ma i viola concedono 32 reti contro le 30 dei rossoblù. Più tiri totali per i padroni di casa (198 a 159) e più conclusioni nello specchio (76 a 70). Pressione più alta per i viola (PPDA 11,6 vs 14,6), ma conversione migliore dei sardi (13,84% vs 11,62%).
Focus giocatori: per la Fiorentina miglior marcatore Mandragora (6), quindi Kean (5). Assist leader Fagioli e Gudmundsson (3). Più ammoniti: Pongracic (7). Clean sheet portieri: de Gea 3. Nel Cagliari top scorer Borrelli e Esposito (3), assist-man Palestra e Gaetano (3). Più ammonito: Obert (7). Clean sheet portieri: Caprile 4.
|Fiorentina
|Cagliari
|Partite giocate
|21
|21
|Vittorie
|3
|5
|Pareggi
|8
|7
|Sconfitte
|10
|9
|Gol segnati
|23
|22
|Gol subiti
|32
|30
|Possesso palla (%)
|52,2
|45,3
|Tiri totali
|198
|159
|Tiri in porta
|76
|70
|Precisione tiri (%)
|38,38
|44,03
|PPDA
|11,6
|14,6
|Conversione al tiro (%)
|11,62
|13,84
|Fuorigioco
|39
|32
|Ammonizioni
|47
|50
|Clean sheet
|3
|4
