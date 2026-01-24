Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Cagliari di Serie A 2025-26, 22a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Fiorentina–Cagliari è uno scontro salvezza della 22a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 24 gennaio 2026 alle 18:00. I viola sono 17° con 17 punti (3 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 23 gol fatti, 32 subiti), i rossoblù 15° con 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 22 segnati, 30 incassati). Punti pesanti in palio: il Franchi può diventare crocevia della rincorsa salvezza per entrambe, con i padroni di casa chiamati a invertire la rotta e gli ospiti desiderosi di allungare sulla zona calda. Tensione alta e margine d’errore minimo.

Probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

Si va verso una Fiorentina con il 4-3-3: in porta de Gea, linea a quattro con Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens. In mezzo Mandragora e Fagioli dovrebbero garantire palleggio, con Ndour a completare. Davanti, tridente che potrebbe essere Solomon, Piccoli, Gudmundsson, complice l’assenza di Kean. La Cagliari dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro Ze Pedro, Mina, Luperto, corsie a tutta con Palestra e Obert, in regia interna Adopo, Gaetano, Mazzitelli. In attacco, fiducia alla coppia Kilicsoy–Esposito. Out per i sardi Deiola e Folorunsho, defezioni che potrebbero incidere sulle rotazioni.

Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito.

Gli indisponibili di Fiorentina-Cagliari

Assenze pesanti su entrambe le sponde. La Fiorentina rinuncia a pedine utili per ampiezza e profondità, mentre la Cagliari perde muscoli e inserimenti in mezzo, oltre a qualità sugli esterni. Scelte obbligate in alcuni ruoli e panchine più corte potrebbero condizionare i cambi nel finale.

Fiorentina – Infortunati: Kean (infortunio alla caviglia), Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (lesione del crociato al ginocchio), Parisi (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Kean (infortunio alla caviglia), Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (lesione del crociato al ginocchio), Parisi (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno. Cagliari – Infortunati: Belotti (lesione del crociato al ginocchio), Deiola (infortunio alla coscia), Folorunsho (lesione del collaterale mediale), Felici (lesione del crociato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Viola in leggera ripresa nei confronti diretti e capaci di colpire in trasferta; rossoblù altalenanti ma reduci da un successo di prestigio. Forma recente che suggerisce equilibrio, con episodi e palle inattive potenzialmente decisivi.

Fiorentina ko ok x x ok Cagliari ok ko x ko ok

Fiorentina : Parma-Fiorentina 1-0; Fiorentina-Cremonese 1-0; Lazio-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Milan 1-1; Bologna-Fiorentina 1-2.

: Parma-Fiorentina 1-0; Fiorentina-Cremonese 1-0; Lazio-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Milan 1-1; Bologna-Fiorentina 1-2. Cagliari: Torino-Cagliari 1-2; Cagliari-Milan 0-1; Cremonese-Cagliari 2-2; Genoa-Cagliari 3-0; Cagliari-Juventus 1-0.

L’arbitro di Fiorentina-Cagliari

Arbitro designato: Guida, con assistenti Bindoni e Colarossi; IV uomo Bonacina, al VAR Di Paolo e AVAR Di Bello. Nella Serie A 2025/26 Marco Guida ha diretto 10 gare, fischiando 7 rigori, 38 ammonizioni e nessuna espulsione: media 3,8 cartellini a partita e 6,8 falli per cartellino.

Informazioni interessanti

Il confronto tra Fiorentina e Cagliari porta in dote strisce da record, incroci curiosi e duelli individuali intriganti. I viola arrivano da una serie positiva nei precedenti e al Franchi hanno costruito una muraglia difensiva contro i sardi, mentre la squadra di Cagliari prova a dare continuità dopo il colpo con la Juventus. In ottica gol, la produzione offensiva recente dei gigliati è tra le migliori del torneo, ma i rossoblù sanno soffrire e ripartire: in trasferta hanno spesso rincorso, però quando si accendono sulle corsie con Palestra trovano campo e cross. Occhio ai singoli: Mandragora guida la classifica marcatori viola, Piccoli ritrova il suo recente passato, e il testa a testa nei dribbling tra Dodo e Palestra promette scintille. Possibile equilibrio, con dettagli e palle inattive a pesare sulla bilancia.

La Fiorentina è imbattuta da 10 sfide di Serie A contro il Cagliari (6V, 4N); l’ultimo successo sardo risale al 10 novembre 2019 (5-2 in casa Cagliari).

è imbattuta da 10 sfide di Serie A contro il (6V, 4N); l’ultimo successo sardo risale al 10 novembre 2019 (5-2 in casa Cagliari). Dopo l’1-1 dell’andata, c’è la chance di due pareggi stagionali tra Fiorentina e Cagliari per la prima volta dal 2011/12.

e per la prima volta dal 2011/12. Al Franchi i viola hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime cinque gare di A contro il Cagliari .

i viola hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime cinque gare di A contro il . Con il successo su Bologna, la Fiorentina potrebbe infilare due vittorie di fila per la prima volta in questo campionato.

potrebbe infilare due vittorie di fila per la prima volta in questo campionato. Nelle ultime sei giornate solo Juventus e Como hanno segnato più dei viola: 11 reti per la Fiorentina con 3V, 2N, 1P.

con 3V, 2N, 1P. Il Cagliari , dopo il 1-0 alla Juventus, insegue il bis di vittorie e due clean sheet consecutivi come non accade da marzo-aprile scorsi.

, dopo il 1-0 alla Juventus, insegue il bis di vittorie e due clean sheet consecutivi come non accade da marzo-aprile scorsi. Rossoblù in affanno lontano da casa: più minuti in svantaggio e meno in vantaggio in trasferta rispetto a ogni altra squadra.

Mandragora è il miglior marcatore viola in A 2025/26 (sei gol), unico mediano italiano con almeno 15 gol e 10 assist dal 2022/23 in maglia viola.

è il miglior marcatore viola in A 2025/26 (sei gol), unico mediano italiano con almeno 15 gol e 10 assist dal 2022/23 in maglia viola. Piccoli ritrova il club dove ha vissuto la sua miglior stagione realizzativa (10 gol lo scorso anno): può timbrare per due gare di fila.

ritrova il club dove ha vissuto la sua miglior stagione realizzativa (10 gol lo scorso anno): può timbrare per due gare di fila. Dueli in fascia: Palestra e Dodo guidano per dribbling tentati; il brasiliano primeggia anche per cross riusciti e chance create dopo lo strappo.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Cagliari

Numeri a confronto: possesso più alto per la Fiorentina (52,2%) contro il 45,3% del Cagliari; produzione simile in zona gol (23-22), ma i viola concedono 32 reti contro le 30 dei rossoblù. Più tiri totali per i padroni di casa (198 a 159) e più conclusioni nello specchio (76 a 70). Pressione più alta per i viola (PPDA 11,6 vs 14,6), ma conversione migliore dei sardi (13,84% vs 11,62%).

Focus giocatori: per la Fiorentina miglior marcatore Mandragora (6), quindi Kean (5). Assist leader Fagioli e Gudmundsson (3). Più ammoniti: Pongracic (7). Clean sheet portieri: de Gea 3. Nel Cagliari top scorer Borrelli e Esposito (3), assist-man Palestra e Gaetano (3). Più ammonito: Obert (7). Clean sheet portieri: Caprile 4.

Fiorentina Cagliari Partite giocate 21 21 Vittorie 3 5 Pareggi 8 7 Sconfitte 10 9 Gol segnati 23 22 Gol subiti 32 30 Possesso palla (%) 52,2 45,3 Tiri totali 198 159 Tiri in porta 76 70 Precisione tiri (%) 38,38 44,03 PPDA 11,6 14,6 Conversione al tiro (%) 11,62 13,84 Fuorigioco 39 32 Ammonizioni 47 50 Clean sheet 3 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Cagliari? Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18:00 (22a giornata di Serie A 2025-26). Dove si gioca Fiorentina-Cagliari? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Cagliari? L’arbitro è Marco Guida, con assistenti Bindoni-Colarossi, IV Bonacina, VAR Di Paolo, AVAR Di Bello.