Fiorentina regina del mercato grazie all’impegno della famiglia Commisso e ai colpi messi a segno da Paratici. Ma non è ancora finita: ecco le prossime operazioni

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Si respira tutt’altro clima sulle sponde dell’Arno rispetto a poche settimane fa. Fabio Paratici sta cambiando volto alla Fiorentina e il colpo improvviso Atta rappresenta soltanto la ciliegina sulla torta di un mercato destinato a regalare ancora diverse sorprese. Viery, Dragusin e il centrocampista arrivato dall’Udinese sono la dimostrazione del rinnovato impegno della famiglia Commisso dopo un’annata da dimenticare. La società viola ha deciso di alzare il livello della rosa e nei prossimi giorni sono attesi altri movimenti importanti, sia in entrata sia in uscita.

Fiorentina regina del mercato: quanto ha già speso Commisso

In un’estate in cui molte big stanno incontrando difficoltà nel chiudere operazioni in entrata – come dimostrano le situazioni di Juventus, Napoli e Roma – la Fiorentina rappresenta finora quell’eccezione che fa sognare tifoseria. Paratici ha iniziato il mercato intervenendo soprattutto in difesa, con due operazioni importanti: il brasiliano Viery, acquistato dal Gremio per 15 milioni di euro più 2 di bonus, e Dragusin, arrivato dal Tottenham attraverso un’operazione da circa 19 milioni complessivi, tra prestito oneroso (1,5 milioni) e obbligo di riscatto (17,8).

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Il vero colpo, però, porta il nome di Arthur Atta. Sul centrocampista dell’Udinese si erano mosse anche Milan, Inter e Napoli, ma la Fiorentina ha anticipato la concorrenza con un investimento da 30 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2003 nato a Rennes è così diventato l’acquisto più costoso nella storia del club viola.

Paratici non si ferma: Thorstvedt e Koleosho i prossimi obiettivi

L’obiettivo è costruire una Fiorentina sempre più vicina alle idee tattiche di Fabio Grosso. Per questo motivo Paratici vuole accelerare per Thorstvedt, centrocampista norvegese già allenato dal tecnico durante la sua esperienza al Sassuolo. Il giocatore ha già dato il proprio gradimento al trasferimento, ma manca ancora l’accordo con il club neroverde, che chiede circa 15 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza nel 2027. Le possibili contropartite, tra cui Sohm o Brescianini, potrebbero aiutare a sbloccare la trattativa.

Successivamente la Fiorentina concentrerà gli sforzi sugli esterni offensivi. Il nome più caldo resta quello di Koleosho, talento classe 2004 del Burnley valorizzato da Silvio Baldini con la Nazionale Under 21. L’affare potrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni di euro. La società viola valuta però anche profili con maggiore esperienza: tra questi Noa Lang del Napoli e Edon Zhegrova della Juventus.

Calciomercato Fiorentina, chi parte: il punto su Kean e Gosens

Il capitolo cessioni resta altrettanto importante. Nella conferenza stampa di presentazione, Grosso ha ammesso di non aver ancora sentito Kean: “Voglio parlarci per capire cosa prova. Mi auguro possa restare”. Il futuro dell’attaccante resta quindi uno dei principali interrogativi del mercato viola.

Diversa la situazione di Gudmundsson, inserito nella lista dei partenti anche se al momento non sono arrivate offerte concrete. Chi è destinato a salutare Firenze è Gosens, vicino al ritorno in Germania con lo Schalke 04. Potrebbero lasciare la Toscana anche Richardson, Fazzini – seguito dal Parma –, Dodo, conteso da Como e Napoli, oltre a Moreno, Valentini, Piccoli e Pongracic. Fagioli partirebbe solo in caso dovesse essere pervenire un’offerta di quelle irrinunciabili.