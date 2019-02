Fiorentina, cambia ds ma Corvino resta

Pantaleo Corvino resta alla Fiorentina come responsabile dell'area tecnica del club viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nell'edizione domenicale. Il dirigente resterà a Firenze anche quando deciderà di fare un passo indietro lasciando la gestione della prima squadra ad un’altra figura: il suo obiettivo è dedicarsi principalmente al settore giovanile.

Cambia invece il direttore sportivo: Freitas tornerà in Portogallo e il nuovo ds sarà quasi certamente un italiano. Saldissimo nella sua posizione il tecnico Stefano Pioli, che per i Della Valle non si tocca.

SPORTAL.IT | 17-02-2019 11:10