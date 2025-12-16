Fiorentina, caos totale: è rischio fuga. Kean sotto assedio, Dodò verso l’Inter: il retroscena su Giuntoli e Sabatini

La situazione in casa Fiorentina è di vera e propria crisi con il tempo che stringe. Per gennaio si parla di rivoluzione ma i viola rischiano di perdere i loro migliori giocatori. Vanoli resta, continua la ricerca del diesse

Una situazione a dir poco assurda quella che sta vivendo la Fiorentina. La scelta di dare il benservito a Palladino la scorsa estate era piaciuta a pochi ma ancora meno si sarebbero potuti aspettare un esito del genere. Squadra in piena zona retrocessione, la panchina di Pioli già saltata così come la poltrona del ds Pradè. E ora il mercato di gennaio potrebbe riservare brutte sorprese.

Kean, Dodo, Gudmundsson: il rischio “fuga”

Il mercato di gennaio diventa un momento fondamentale per la Fiorentina, un mese in cui provare a inserire i tasselli chiave per provare a invertire la rotta. Ma la finestra delle opportunità può rappresentare anche una via di fuga. Il talento di Moise Kean è ammirato in giro per l’Europa: il Barcellona non ha nascosto il suo interessamento anche in chiave futura, mentre negli ultimi giorni è arrivato il ritorno di fiamma del Fulham, e quando arrivano le attenzioni della Premier cominciano i guai. L’attaccante però è legato da un contratto che lo lega alla maglia viola fino al 2030 ma molto dipenderà dalla sua volontà e da quello che sta succedendo nelle stanze della dirigenza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono tanti i casi da tenere sotto controllo in casa viola come quello di Albert Gudmundsson. L’attaccante sembra essere entrato in rotta di collisione con Vanoli anche dopo il famoso caso rigore e avrebbe chiesto la cessione con la Roma che guarda con grande interesse la vicenda. Infinte c’è il caso Dodo, anche lui avrebbe chiesto la cessione al club e lo ha fatto proprio nel giorno in cui l’Inter torna sul mercato per lo stop di Dumfries.

Sabbatini, Giuntoli e il ritorno di Pradé: il caso ds

Paolo Vanoli per il momento resta al suo posto e quindi la prima casella da riempire è quella relativa al ds. Nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi Cristiano Giuntoli, ma l’ex dirigente di Napoli e Juventus avrebbe fatto delle richieste piuttosto specifiche per assumere l’incarico: secondo il Corriere fiorentino avrebbe chiesto un contatto diretto con Commisso e totale autonomia sulle scelte. La Gazzetta dello Sport ha avanzato il none dello specialista in miracoli Walter Sabatini che però in un’intervento a Kiss Kiss Napoli ha fatto chiarezza: “Non sto per firmare con la Fiorentina. Non c’è stato alcun contatto e preferisco non parlarne perché stanno attraversando un momento molto difficile a livello sportivo. Spero possano superarlo. Se dovessero contattarmi, accetterei sicuramente la loro proposta”.

La Fiorentina però in questo momento vorrebbe affidarsi a qualcuno che già conosce bene l’ambiente, qualcuno che dia una mano anche all’allenatore a navigare le acque difficili. Si sono fatti i nomi di ex giocatori così come di un possibile ritorno di Pradè.

Il lancio di petardi al Viola Park

A confermare il clima di tensione intorno alla Fiorentina ci ha pensato oggi una nota dei Carabinieri che ha confermato che nelle sere del 14 e del 15 dicembre ci sarebbe stata un’esplosione di petardi all’interno del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina. Non sono stati riportati feriti o danni alle strutture ma è stata aperta un’indagine.