Fiorentina, Castrovilli non ha dubbi sul suo futuro

Gaetano Castrovilli si toglie dal mercato, almeno per il momento. Il centrocampista della Fiorentina, in un'intervista rilasciata a 'The Athletic', non sembra avere dubbi sul suo futuro, nonostante gli addetti ai lavori parlino di un interesse da parte dell'Inter: "Le voci sui nerazzurri? Mi concentro solo sul fare bene con la Fiorentina" ha detto Castrovilli.

Il talento pugliese ha parlato del suo rapporto con il club gigliato: "Già essere convocato per il ritiro estivo e potermi allenare con i migliori giocatori per me era un sogno. Poi tra Moena e la tournée negli Stati Uniti tutto è cambiato ed è successo qualcosa di inaspettato. Montella ha avuto il coraggio di lanciarmi, e fino allo stop è stata una stagione da sogno. Riesco a fatica a descrivere la sensazione di passare dalla B alla A fino alla Nazionale. Ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Comunque devo ancora lavorare per migliorare".

Sicuramente particolare il modo in cui ha affrontato la quarantena: "Durante la quarantena mi sono divertito ballando – ha rivelato -. Potrei anche iscrivermi di nuovo alla scuola di danza, penso abbia influito positivamente sul mio modo di dribblare. L’allenamento è fondamentale ma alcuni movimenti sono innati e probabilmente li ho imparati da bambino. Il mio idolo da ragazzino? Sicuramente Ronaldinho. Oggi invece mi piacciono De Bruyne, Modric, Isco, Kroos e Arthur".

SPORTAL.IT | 26-05-2020 17:45