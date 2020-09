Fiorentina: c'è già il sostituto se parte Pezzella

La Fiorentina prosegue nella politica di un acquisto per ogni cessione: se nessuno se ne andrà, nessuno arriverà nel club viola. In difesa la situazione è liquida: Milenkovic a meno di offerte importanti è destinato a rimanere, più incerto il futuro di Igor e soprattutto di German Pezzella. Il giocatore continua ad essere accostato al Milan e al Valencia, e potrebbe salutare la squadra di Iachini per 20 milioni di euro.

In caso di una sua partenza, i gigliati hanno già il colpo in canna: a Firenze sbarcherebbe dal Torino Armando Izzo, che proprio Iachini chiede da tempo. Lo riporta La Nazione.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 21-09-2020 10:55