La Fiorentina è vicina a mettere a segno due colpi importanti sul mercato.

I gigliati hanno avuto il sì della mezz’ala Mario Pasalic e del portiere Alban Lafont.

In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli per chiudere definitivamente le trattative: Pioli può sorridere e punta ad avere i due a disposizione già per l’inizio del ritiro.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 14:10