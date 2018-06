Fiorentina, c'è la svolta per Pjaca

La Fiorentina si è avvicinata sensibilmente a Marko Pjaca.

Come riporta la Gazzetta, il club viola sarebbe in testa nella classifica di gradimento del calciatore e del suo entourage che sarebbe ben felice di vederlo all’opera in Toscana dovrebbe potrebbe trovare più continuità.

Corvino, che lo segue da anni, sta spingendo forte: tutto si deciderà al termine del Mondiale ma la Fiorentina è nettamente in vantaggio sulle altre concorrenti.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 10:40