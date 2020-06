Fiorentina, c'è l'offerta per Spinazzola

La Fiorentina si conferma una delle società più attive sul mercato, e in attesa dell'apertura ufficiale delle contrattazioni continua a lavorare in prospettiva per non farsi cogliere impreparata. L'ultimo nome sul taccuino della dirigenza del club toscano è quello di Leonardo Spinazzola, jolly della fascia sinistra attualmente in forza alla Roma.

Secondo quanto riportato da 'La Nazione', i gigliati sono pronti a reinvestire nel calciatore classe 1993 una parte del ricavato della cessione di Federico Chiesa, che pare sempre più vicina.

Nello specifico, l'offerta del club è pari a 20 milioni, una cifra che secondo il quotidiano toscano potrebbe accontentare le richieste dei giallorossi.

