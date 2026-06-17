Centenario al veleno: Antognoni irremovibile: "Non ci vado". La replica della Fiorentina

L’ex club manager è in rottura con l’attuale proprietà della Fiorentina: “La mia dignità non ha prezzo”. La società prova a convincerlo ma anche l’ex Toni si schiera dalla sua parte

Il Centenario per un club come la Fiorentina dovrebbe essere un momento di festa ma a volta diventa anche l’occasione per far tornare a galla vecchi dissapori che non sono ancora spariti. E’ il caso che riguarda una bandiera viola come Giancarlo Antognoni che sembra nutrire ancora molta amarezza nei confronti del club e a dargli manforte c’è anche un altro ex come Luca Toni.

Il duro attacco di Antognoni

Giancarlo Antognoni non ci sta. Ha fatto la storia della Fiorentina e ha sentito di essere stato messo da parte dal club quando è arrivata la nuova proprietà. Il primo attacco è arrivato nel corso di un’intervista con Repubblica: “Cinque anni fa volevano demansionarmi. Non potevo accettare. La mia dignità non ha prezzo. Da quel momento non vado più allo stadio. I rapporti con il club ora sono nulli. Mi hanno invitato per il Centenario ma non credo che andrò. Servirebbero più passi concreti”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un concetto che lo storico numero 10 Viola ha ribadito ancora nel corso della consegna della targa “Solo per la maglia” da parte della Regione Toscana: “Ormai ho già detto tutto. Ho avuto dei problemi all’inizio con la proprietà e oggi è sempre la stessa ed è inutile parlare della mia presenza o assenza. Io ci sono sempre e i tifosi devono pensarmi in questo senso. Mi dispiace non potere andare proprio nell’anno del centenario ma dovete anche rispettare la mia volontà, non cambio idea”.

Toni si schiera: “Si sono comportati allo stesso modo”

Sul tema Centenario, è arrivato anche il commento di Luca Toni che si è schierato sulla stessa linea di Antognoni: “Lo capisco, anche io non sono mai stato cercato dalla Fiorentina. Potevo rispondere come ha fatto lui. Molte società dovrebbero cercare di avere un po’ più di rapporto con chi ha fatto la storia del club. Fare una saletta allo stadio per gli ex viola come hanno fatto l’Inter o il Milan, sarebbe la cosa ideale. Capisco la rabbia di Antognoni che ha dato la vita per la Fiorentina e viene chiamato solo in queste occasioni. Non chiamateci ogni cent’anni, fatelo ogni domenica”.

La replica del club

Antognoni ha ribadito la sua decisione di non partecipare alle celebrazioni per i 100 anni della Fiorentina anche dopo la replica del club che è arrivata con le parole del direttore generale Alessandro Ferrari: “Il centenario è un momento di celebrazione della storia, dei calciatori che hanno vestito la maglia della Fiorentina e di tutti quelli che hanno vissuto con il viola nel cuore, dal campo o dagli spalti. Per questo ci auguriamo che anche Giancarlo possa scegliere di condividere con il popolo viola una giornata così speciale”. Ma anche le parole di Ferrari sembrano non aver sortito l’effetto sperato.