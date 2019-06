Fiorentina, Chiesa spaventa Commisso

Il futuro di Chiesa continua ad essere al centro di mille voci di mercato. Le ultime indiscrezioni, raccontano di una presa di posizione forte da parte del gioiello del club viola: cessione ad un top club (Juventus) o addio alla naturale scadenza del contratto (tra tre stagioni).

Quindi, nessun rinnovo di contratto, come auspicato dal neo patron Commisso che, in più occasioni, ha ribadito di voler trattenere Chiesa almeno per una stagione. Da non escludere che si arrivi ad un braccio di ferro tra le parti.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 08:37