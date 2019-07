Fiorentina, Chiesa vuole andare alla Juventus

Nuova puntata nella lunga ed estenuante telenovela con protagonista Federico Chiesa. Dopo le buone sensazioni che andavano verso la sua riconferma in viola, la situazione pare essere cambiata, radicalmente, nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane talento non avrebbe nessuna intenzione di restare a Firenze ma avrebbe deciso di fare il salto di qualità e andare a giocare alla Juventus, club che lo segue da tempo.

Lo strappo sarebbe avvenuto con una chiamata, dello stesso Federico Chiesa, a Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, in cui avrebbe chiesto di essere liberato, così da potersi accordare con la Vecchia Signora. Una richiesta che Joe Barone avrebbe rimandato al mittente, confermando, in maniera decisa, la volontà della società viola di trattenerlo a qualsiasi costo (e davanti a qualsiasi proposta economica).

Una situazione complicata che rischia di diventare un vero e proprio caso. La Juventus, alle prese con tanti problemi legati alle cessioni (tanti gli esuberi in casa bianconera, su tutti Gonzalo Higuain), non ha fretta e aspetta novità direttamente dall'entourage del 21enne nazionale azzurro. L'impressione è che Federico Chiesa abbia deciso di forzare la mano perché convinto di essere già pronto per un grande club come la Juventus.

Un vero problema per Rocco Commisso che, dal momento del suo insediamento a Firenze, come nuovo proprietario del club, ha sempre ribadito di voler trattenere il gioiello gigliato. Un progetto che starebbe rischiando di naufragare. Intanto, giovedì notte, la Fiorentina di Vincenzo Montella sarà di scena, nella International Champions Cup, contro il Benfica.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 07:47