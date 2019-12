Fiorentina, cinque attaccanti nel mirino

La Fiorentina va a caccia di rinforzi in attacco per gennaio: i viola hanno aperto un canale con la Roma non solo per Alessandro Florenzi, ma anche per Nikola Kalinic. Il croato potrebbe sbarcare in prestito con riscatto il prossimo giugno a determinate condizioni.

Le altre opzioni degli uomini di mercato viola sono l'attaccante del Torino Simone Zaza, Patrick Cutrone, attualmente al Wolverhampton con scarsi risultati finora, e Domenico Berardi del Sassuolo. Già avviate infine le trattative con l'Inter per Matteo Politano, designato come sostituto di Franck Ribery dopo il grave infortunio del francese.

SPORTAL.IT | 17-12-2019 08:25