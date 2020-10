Fiorentina, colpo argentino per la difesa

La Fiorentina continua nel solco dei difensori argentini. Dopo Gonzalo Rodriguez, in viola dal 2012 al 2017, e German Pezzella, che del club è attualmente capitano, la storia continua con Lucas Martinez Quarta. Il centrale arriva a titolo definitivo dal River Plate, come specifica la Lega Serie A in una nota.

Il classe 1996 è nel giro della Nazionale e ha totalizzato fino ad ora due presenze con la selezione di Scaloni. Dovrebbe arrivare in Italia dopo la sosta per le nazionali, con Iachini quindi che dovrà ancora attendere prima di averlo a disposizione in allenamento.

OMNISPORT | 05-10-2020 12:49