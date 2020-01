Fiorentina, colpo di scena sul fronte stadio

Mentre in casa Fiorentina si attende il debutto in panchina di Beppe Iachini nella delicata partita contro il Bologna, una novità importante e sorprendente si affaccia all’orizzonte sul fronte stadio.

Secondo quanto riportato dal Tgr Rai della Toscana, infatti, il presidente Rocco Comisso riterrebbe troppo alto il costo dell'area della Mercafir, zona identificata da tempo come ideale per la costruzione del nuovo stadio. Così, non convincendo l'ipotesi Campi Bisenzio, la società starebbe clamorosamente valutando la possibilità di restyling dello stadio “Franchi”.

L'architetto Marco Casamonti, già informato, sarebbe pronto ad elaborare un nuovo progetto da presentare al soprintendente Andrea Pessina.

Della vicenda ha parlato anche il dg viola Joe Barone, sempre ai microfoni del Tgr Toscana: "Riguardo allo stadio, domenica arriverà Commisso, ma non vogliamo distrarci subito dal campionato. Chiaramente per il Fair Play Finanziario lo stadio nuovo è una struttura necessaria".

SPORTAL.IT | 02-01-2020 22:50