Fiorentina-Commisso, brusca frenata dei della Valle

Frenata nella trattativa per la cessione della Fiorentina all'imprenditore americano Rocco Commisso. Secondo quanto riporta La Nazione, la famiglia Della Valle ha più di un dubbio sulla reale credibilità dell'affare, a cominciare dal blitz al Franchi di Joe Barone, braccio destro di Commisso, e dall’intervista rilasciata in Italia nonostante fosse stata richiesta la massima riservatezza per impostare un’eventuale operazione.

"Diego e Andrea Della Valle sono profondamente infastiditi «dall’approccio» del mondo Commisso alla realtà Fiorentina. Il principio di riservatezza, che figura nel preliminare e che prevedeva il silenzio su questa operazione fino a ieri mattina alle 7, è stato ripetutamente violato", è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Un incontro importante tra le parti è stato rinviato: l'affare non è saltato, ma ha subito un chiaro rallentamento.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 11:51