Fiorentina, Commisso cauto sullo stadio

Al termine dell'appuntamento nella sede della Soprintendenza con le istituzioni coinvolte nel progetto di restyling del Franchi, Rocco Commisso si è espresso sulla questione stadio: "Ci vuole molto lavoro, non si può fare tutto in un giorno".

"Da Pontello a Cecchi Gori ai Della Valle, in venticinque anni lo stadio si è fatto? No. E allora datemi un po’ di tempo. Sia i Pitti sia i Medici sono andati in fallimento: io non voglio fallire" ha dichiarato a Violanews.

Il sindaco Nardella non si è voluto sbilanciare: "Siamo abbastanza fiduciosi, ma non voglio fare nessun tipo di commento o previsione. Ora bisogna lasciar lavorare la Soprintendenza".

SPORTAL.IT | 05-09-2019 12:28