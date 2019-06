Fiorentina, Commisso: "Chiesa non è un caso"

Commisso non ha nessuna intenzione di privarsi di Chiesa (accostato, in particolare, alla Juventus): "Chiesa non è un caso. Non l'ho ancora chiamato per non disturbarlo, dato che era in azzurro. Per noi, lui è il nostro simbolo", le parole del nuovo patron viola al Corriere dello Sport.

Divertente aneddoto sull'acquisizione della società gigliata: "Catherine, mia moglie, sapeva che volevo entrare nel calcio italiano e mi ha detto: 'Allora compra la squadra di una bella città'". Chiari i ruoli: "Antognoni sarà il club manager, ci sarà posto anche per Batistuta".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 27-06-2019 09:20