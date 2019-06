Fiorentina, Commisso defenestra Corvino

Uno dei primi passi della nuova Fiorentina di Rocco Commisso è la risoluzione del contratto al direttore generale Pantaleo Corvino. Il neo patron del club viola ha contrattato in un albergo a Firenze il divorzio con il dirigente dei gigliati, lo riporta Sky. Nei prossimi giorni l'annuncio dell'addio, in pole Pradé per la successione.

Verrà confermato invece Vincenzo Montella: l'ex Aeroplanino ha già parlato con Commisso ed è previsto un incontro a New York, dove l'allenatore farà tappa al rientro dall'India.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 08:31